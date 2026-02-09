اليوم.. الشرطة العراقي يلاعب ناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز- طشقند

يواجه فريق الشرطة العراقي، يوم الاثنين، مضيفه فريق ناساف كارشي الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وتقام مباراة الشرطة وناساف كارشي على ملعب الاستقلال، عند الساعة 4:45 عصراً بتوقيت بغداد.

وخاض فريق الشرطة، يوم أمس، وحدته التدريبية الأولى والأخيرة في أوزبكستان على ملعب فيركانة، تحضيراً للقاء اليوم.

ويغيب عن لقاء اليوم، خمسة لاعبين مهمين لأسباب مختلفة، منها الإصابات وعدم الجاهزية، وهم أمير صباح، وريوان أمين، وآدم طالب، والمحترف السنغالي سامبو، والمهاجم الكاميروني ليونيل أتيبا.

ووصلت بعثة نادي الشرطة إلى أوزبكستان يوم أمس السبت، استعداداً لملاقاة ناساف كارشي اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل فريق الشرطة المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل ناساف كارشي المركز الأخير من دون نقاط.