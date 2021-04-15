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اليوم.. الشرطة العراقي يستهل مشواره الآسيوي بمواجهة الدحيل القطري

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-15T14:13:26+0000
اليوم.. الشرطة العراقي يستهل مشواره الآسيوي بمواجهة الدحيل القطري

شفق نيوز/ يستهل فريق نادي الشرطة، مساء اليوم الخميس، مشواره في المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا في مواجهة يحتضنها ملعب الجوهرة الرديف في مدينة جدة عندما يلاقي فريق نادي الدحيل القطري.

وذكر بيان صادر عن نادي الشرطة ولاد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى، عصر أمس، المؤتمر الفني للمجموعة والذي تم عبر المنصة الالكترونية وحضره مدير الفريق هاشم رضا، وتم فيه تثبيت ألوان الفرق للمباريات الست في المجموعة، ويرتدي ممثل الوطن في مباراة اليوم الزي الأخضر الكامل فيما سيرتدي حارس مرماه الزي الأسود الكامل، على أن يرتدي فريق الدحيل الزي الاحمر الكامل وحارس مرماه الأصفر الكامل.

وأضاف البيان؛ أن الوحدة التدريبية الأخيرة شهدت انضمام جميع اللاعبين بعد اكتسابهم الشفاء التام، لاسيما اللاعب مراد محمد الذي خاض مرانه الأول في جدة بعد تعرضه لحالة تسمم كما اشرنا الى ذلك في رسالة سابقة، فيما عاد اللاعب حسن عاشور الى الركض الانفرادي لتهيئته للمباريات المقبلة.

ولفت إلى أن الوحدة التدريبية شملت تمارين مختلفة ركز فيها السيد اليتش على الطريقة التي سيخوض فيها الفريق مواجهته؛ مشيرا الى ان معنويات الفريق في الوحدات التدريبية في أوج عطائها، وهناك اندفاع عالٍ من اللاعبين لتحقيق نتيجة مشرفة للكرة العراقية عامة ونادي الشرطة على وجه الخصوص.

من جهته، أكد مدرب فريق الدحيل، صبري لموشي، خلال المؤتمر الفني: أن هدف فريقه الأول هو التأهل إلى دور المجموعات، بدأنا الإعداد منذ فترة جيدة وخضنا الكثير من المشاركات مثل بطولة كأس العالم للأندية والمسابقات المحلية وهو ما وفر لنا الإعداد الجيد.

وأضاف: بلا شك أن ظروف جائحة كورونا تخيم على أجواء عالم كرة القدم، لكن الجميع بحاجة للتأقلم والبحث عن أفضل الحلول واتخاذ القرارات المناسبة.

وتابع: نلعب في مجموعة صعبة، وهناك منافسة شرسة من قبل فرق المجموعة، فأن الأهلي مثلاً يتمتع بخبرة كبيرة من المشاركات على هذا الصعيد، لكننا نسعى للتأهل وتحقيق بداية جيدة في مباراة الشرطة.

ولم تعلن اللجنة المنظمة الى ساعة إعداد هذا التقرير أسماء الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراتنا أمام الدحيل القطري.

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