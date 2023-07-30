اليوم.. الشرطة العراقي جاهز للقاء الترجي التونسي والإصابة تبعد المواس

شفق نيوز/ يخوض فريق نادي الشرطة العراقي اليوم الأحد، ثاني مواجهاته في بطولة كأس الملك سلمان للاندية العربية حينما يلاقي نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي، وتقام المباراة عند الساعة السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

وقال عضو ادارة نادي الشرطة عدي طارق لوكالة شفق نيوز ، ان الشرطة جاهز للقاء اليوم، وان اللاعبين يتمتعون بمعنويات عالية وقد انهوا مساء أمس اخر وحداتهم التدريبية تحضيراً للقاء اليوم أمام الترجي التونسي في ثاني مبارياتهما بالبطولة العربية.

واضاف طارق؛ أن "اللاعبين جاهزين للقاء اليوم باستثناء المهاجم محمود المواس الذي سيغيب عن مباراة اليوم بسبب اصابته الاخيرة وتعرضه لانزلاق في الفقرات خلال لقاء الشرطة والصفاقسي بالجولة الأولى من البطولة".

وتابع؛ ان "املنا كبير بلاعبينا لتحقيق نتيجة ايجابية في مواجهة اليوم لتعزيز ما حققه الفريق في مباراته الاولى في البطولة التي فاز فيها على الصفاقسي التونسي بهدف دون رد".

ويلعب الشرطة العراقي في المجموعة الاولى في البطولة العربية للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" إلى جانب الاتحاد السعودي والترجي والصفاقسي التونسيين.