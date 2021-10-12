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اليوم.. السماح للجمهور بحضور مباراة العراق والامارات وإقبال جماهيري عراقي كبير

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-12T10:46:03+0000
اليوم.. السماح للجمهور بحضور مباراة العراق والامارات وإقبال جماهيري عراقي كبير

شفق نيوز/ يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، مباراته الرابعة ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم بلقاء مضيفه الإماراتي على ملعب زعيبل في الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان المباراة  ستكون بحضور جماهيري عراقي اماراتي.

وأبلغ عراقيون يقيمون في الإمارات وكالة شفق نيوز؛ ان الاقبال كبير على تذاكر الدخول لمؤازرة المنتخب العراقي، حيث وصل الى اقتناء أكثر من 300 تذكرة لحد الان.

من جانبه؛ أكد كابتن المنتخب العراقي علاء عبد الزهرة، لوكالة شفق نيوز؛ ان لاعبي المنتخب الوطني رفعوا شعار الفوز لاغير، مبينا أن اللاعبين جاهزون للقاء اليوم.   

وكان مدرب المنتخب العراقي ادفوكات أكد في حديثه أمس بالمؤتمر الصحفي، الآن من الصعب تحديد المتأهل من هذه المجموعة، وعلينا العمل بجد من أجل الحصول على بطاقة التأهل الى المونديال.

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