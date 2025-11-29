اليوم.. السليمانية والجيش يستضيفان مباريات دوري النخبة العراقي لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

تنطلق اليوم السبت، مراحل استكمال منافسات الدور السادس من دوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2025 - 2026 بإقامة مباراتين في العاصمة بغداد والسليمانية.

وفي المباراة الأولى، ستشهد قاعة نادي السليمانية لقاء الفريق المضيّف مع ضيفه نادي الفتوة، عند الساعة الثانية من بعد الظهر اليوم.

بينما تستضيف قاعة نادي الجيش في العاصمة بغداد، مباراة تجمع أصحاب الأرض نادي الجيش بفريق نفط ميسان وذلك عند الساعة الثالثة عصراً.

وتصدّر فريق الحشد الشعبي ترتيب فرق دوري النخبة بعد انتهاء الجولة الخامسة برصيد 15 نقطة، يليه بالوصافة فريق ديالى بنفس رصيد الحشد لكن بفارق الاهداف، ثم فريق الجيش بالمركز الثالث برصيد 12، والكوت رابعا بنفس رصيد الجيش بفارق الأهداف عن الجيش، بينما يقبع فريق نفط ميسان بالمركز الأخير بدون نقاط.