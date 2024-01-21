اليوم.. السعودية تتطلع للصدارة وعُمان تسعى للعودة في ختام الجولة الثانية لبطولة آسيا

شفق نيوز/ تقام، يوم الاحد، مباراتان في ختام منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، الجارية أحداثها في قطر.

ويستضيف استاد لخويا (بن خليفة)، مباراة من المجموعة السادسة، بين منتخبي عُمان وتايلند، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، ويسعى منتخب عمان للعودة الى واجهة المنافسة بعد خسارته المباراة الأولى أمام السعودية، بينما تسعى تايلند للحفاظ على الصدارة وكسب النقاط الثلاث.

هذا وستقام على ملعب احمد بن علي مباراة أخرى للمجموعة السادسة أيضاً، تجمع منتخبي السعودية وقرغيزستان عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويتطلع المنتخب السعودي للصدارة وتسجيل اكبر عدد من الأهداف ليتسيد المجموعة، بينما يحاول منتخب قرغيزستان إيقاف طموح السعودية واستعادة امل بقاءه بدائرة التنافس في المجموعة السادسة.

ويتصدر المنتخب التايلندي المجموعة السادسة بعد انتهاء الجولة الاولى برصيد 3 نقاط وبنفس الرصيد يحتل المنتخب السعودي مركز الوصافة بنفس الرصيد بفارق الاهداف عن تايلند ويأتي منتخب عمان ثالثا بصفر من النقاط وأخيرا منتخب قرغيزستان بالمركز الرابع بصفر من النقاط وبفارق تلقي الأهداف في مرماه عن عُمان .