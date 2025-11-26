اليوم.. الزوراء يواجه غوا الهندي وسط دعم جماهيري وغلق 25% من المدرجات

شفق نيوز- بغداد

يستضيف فريق الزوراء العراقي، اليوم الأربعاء، فريق غوا الهندي على ملعبه في بغداد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويلاقي الزوراء في الرابع والعشرين من كانون الأول المقبل نظيره النصر السعودي على استاد جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.

وكانت قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2 قد وضعت فريق الزوراء في المجموعة الرابعة إلى جانب أندية النصر السعودي وغوا الهندي والاستقلال الطاجيكي.

ويُقود مباراة الزوراء وغوا طاقم تحكيمي من أوزبكستان، يتقدمه حكم الساحة نور سافروس فيدافس، بمساعدة سيرازيدينوف روسلان مساعداً أول، وأوسمانوف أليشير مساعداً ثانياً، فيما سيكون القيرغيزي زاكيبيبوف سانزار حكماً رابعاً.

وأعلن نادي الزوراء أن لاعبيه سيرتدون الزي الأبيض في مواجهة نادي غوا الهندي ضمن منافسات البطولة.

وتبث شبكة بي إن سبورتس مباريات دوري أبطال آسيا 2 للموسم 2025-2026، حيث ستُعرض مواجهة الزوراء وغوا على قناة beIN Sports HD 3.

وفي السياق ذاته، أوضحت إدارة نادي الزوراء أنه وبسبب العقوبة الصادرة من قبل الاتحاد الآسيوي، سيتم إغلاق 25% من مدرجات ملعب الزوراء في مباراة اليوم أمام غوا الهندي، كما هو موضح في الصورة المرفقة.

وسيُشمل الإغلاق المدرج خلف المرمى من جهة شارع القيادة، فضلاً عن الجهة المقابلة للمقصورة، وتحديداً القسم المخصص لجمهور الفريق الضيف.