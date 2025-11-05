اليوم .. الزوراء يواجه استقلال دوشنبه في لقاء رد الاعتبار الآسيوي

شفق نيوز- بغداد

يواجه فريق الزوراء العراقي، اليوم الأربعاء، ضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي 2.

وتقام مباراة الزوراء واستقلال دوشنبه على ملعب نادي الزوراء مساء اليوم، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

ويلعب الزوراء العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب النصر السعودي واستقلال دوشنبه الطاجيكي وغوا الهندي في بطولة أندية آسيا 2.

ويحتل الزوراء المركز الثالث في المجموعة التي يتصدرها النصر السعودي برصيد 9 نقاط، بينما تقدم فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، في حين بقي فريق غوا الهندي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط.

ويقود اللقاء طاقم تحكيمي إماراتي مؤلف من الحكم الدولي أحمد عيسى درويش حكماً للساحة، ومواطنيه سعد المرزوقي مساعداً أول وسلطان الحمادي مساعداً ثانياً، فيما سيتولى الحكم الدولي علي النعيمي مهمة الحكم الرابع.

ويستعد الزوراء اليوم الأربعاء لخوض مواجهة تُعد من أهم محطاته في دوري أبطال آسيا (2)، عندما يلتقي استقلال دوشنبه الطاجيكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

ويدخل الزوراء العراقي المباراة بشعار "النصر ولا بديل عنه"، إذ يحتاج إلى الفوز بنتيجة مريحة لاستعادة وصافة المجموعة التي خطفها الفريق الطاجيكي في اللحظات الأخيرة من مواجهة الذهاب، بعدما استغل خطأً دفاعياً قاتلاً ليقلب النتيجة لصالحه (2-1).

وتملك قنوات بي إن سبورت والدوري والكأس حقوق البث المباشر لمباراة الزوراء العراقي و استقلال دوشنبه الطاجيكي.