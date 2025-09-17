اليوم..الزوراء يفتتح مشواره الآسيوي بمواجهة "غوا" الهندي

شفق نيوز/ نيودلهي

يواجه فريق الزوراء العراقي، يوم الأربعاء ، نظيره "غوا" الهندي في اولى مواجهات الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وستُقام المواجهة على استاد فاتوردا بمدينة "غوا" عند الساعة الخامسة إلا ربع عصرا بتوقيت العاصمة بغداد، وستنقل المباراة على قنوات بين سبورت والكأس.

وأوقعت قرعة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لموسم 2025-2026، فريق الزوراء ممثل العراق في المجموعة الرابعة، إلى جانب النصر السعودي، واستقلال الطاجيكستاني، و"غوا" الهندي .

وسيظهر فريق الزوراء اليوم بالزي الأبيض الكامل، بينما سيرتدي حارس مرماه بالزي الأسود الكامل، أما فريق "غوا" فسيلعب بالزي البرتقالي الكامل، على أن يرتدي حارس مرماه الزي الأخضر.

وكانت بعثة النوارس قد وصلت إلى الهند وهي تحمل طموحات كبيرة لتمثيل الكرة العراقية بأفضل صورة ممكنة، في المباراة التي ستُقام على استاد فاتوردا بمدينة غوا، حيث يعوّل الفريق العراقي على مجموعة من لاعبيه البارزين لحصد أول ثلاث نقاط في البطولة، وبدء مشواره الآسيوي بنتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التأهل.

تجدر الإشارة إلى أن توقيت المباراة سيكون عند الساعة الـ 7:15 مساءً بتوقيت الهند، الموافق الـ 4:45 مساء بتوقيت بغداد.