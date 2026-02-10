اليوم .. الزوراء وزاخو في مواجهتين حاسمتين آسيوياً وخليجياً

شفق نيوز - بغداد

يستضيف فريق الزوراء العراقي فريق الوصل الاماراتي، اليوم الثلاثاء ، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري ابطال اسيا 2 لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة عند الساعة السابعة من مساء اليوم، على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد، اذ تتنافس فرق البطولة بنظام الذهاب والاياب، ويحل نادي الوصل الإماراتي ضيفاً على الزوراء.

وكان فريق الزوراء العراقي قد بلغ الدور الـ16 كوصيف للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2 برصيد 9 نقاط، في حين بلغ الوصل الإماراتي الدور ذاته، متصدراً المجموعة الاولى برصيد 14 نقطة.

وستنقل المباراة على قناة بين سبورت 3، وتتولى الشبكة القطرية نقل المباراة بتغطية شاملة، وقناة الكأس 7.

على صعيد اخر يواجه نادي زاخو العراقي نظيره نادي القادسية الكويتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري ابطال كاس الخليج للاندية.

وتقام المباراة على ملعب محمد الحمد عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

ويلعب زاخو في المجموعة "A" برفقة العين الإماراتي، والقادسية الكويتي، وسترة البحريني.

ويحتل زاخو المركز الاول بعشر نقاط في حين يحتل القادسية المركز الثالث بأربع نقاط.

وسيرتدي نادي زاخو الزي الأبيض في مباراته ضد القادسية الكويتي في دوري ابطال الخليج.

وستنقل المباراة على قنوات، العراقية، قناة الكأس 1، والرياضية الكويت الرياضية، ودبي الرياضية.