اليوم.. الزوراء في مهمة نارية امام استقلال دوشنبه لتعزيز الصدارة الآسيوية

شفق نيوز- دوشنبه

يواجه نادي الزوراء، ليوم الأربعاء، مضيفه نادي استقلال دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

وتقام المباراة على ملعب نوهيا رودكي، وهو الملعب المركزي في طاجيكستان عن الساعة الـ4:45 عصراً.

وقال المدرب المساعد لفريق الزوراء حسام فوزي، لوكالة شفق نيوز، إن الفريق سيخوض مباراة مهمة أمام خصم يتصدر الدوري في بلاده"، مشيراً إلى أن "لاعبي الزوراء يمتلكون من المهارات والإمكانات ما يؤهلهم لتحقيق الفوز في اللقاء".

وأضاف أن "الزوراء قادر على صناعة الفارق، وهناك عزم على خطف النقاط والعودة إلى بغداد منتصرون واسعاد جمهور الزوراء العريق".

ويقود اللقاء طاقم تحكيم عربي مكون من أحمد العلي، حكما للساحة، وأيمن فيصل العبيدات مساعداً أول، وعمرو فهد عجاج مساعداً ثانياً، ومحمد مفيد غيان حكما رابعاً، في حين تم تعيين مختار اليريمي، من اليمن مقيماً للحكام لهذه المباراة المهمة.

ونجح نادي الزوراء العراقي في الفوز خارج ملعبه على مضيفه غوا الهندي 2-0، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وأجرى فريق الزوراء تدريباته الأخيرة أمس الثلاثاء، على الملعب المركزي في طاجيكستان المعروف باسم "نوهيا رودكي"، قبل مواجهة استقلال.

وتواجد فريق الزوراء العراقي، في المستوى الثاني ضمن المجموعة الرابعة التي تضم النصر السعودي من المستوى الأول واستقلال دوشنبه الإيراني من المستوى الثالث، وإف سي غوا الهندي من المستوى الرابع.

وتنقل قناة beIN Sports HD2 مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي والزوراء العراقي، على الهواء مباشرةً.