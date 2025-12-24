اليوم.. الزوراء في ضيافة النصر السعودي ضمن دوري أبطال آسيا 2

شفق نيوز- الرياض

يواجه فريق الزوراء العراقي، اليوم الأربعاء، مضيفه النصر السعودي ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2.

وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً على ملعب الأول بارك في الرياض.

وكان فريق النصر السعودي قد ضمن التأهل إلى دور ثمن النهائي، إضافة إلى صدارة المجموعة الرابعة منذ الجولة الماضية، لتصبح مواجهة اليوم أمام الزوراء العراقي تحصيل حاصل من حيث أهمية النتيجة، إلا أن النصر سيدخل اللقاء ساعياً لتحقيق الفوز للحفاظ على سجله خالياً من أي خسارة.

ويتصدر النصر ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (15 نقطة)، بعد تحقيقه الانتصار في جميع مبارياته السابقة، فيما يحتل الزوراء العراقي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات مقابل خسارتين.

وظهر النصر في البطولة الحالية بمستويات فنية مميزة ونتائج كبيرة، رغم إشراكه بعض العناصر الأساسية إلى جانب اللاعبين البدلاء في جميع مبارياته.

من جانبه، يسعى الزوراء العراقي إلى تحقيق الفوز أو التعادل من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل، إذ يكفيه التعادل لمرافقة النصر بغض النظر عن نتيجة مباراة استقلال دوشنبه و جوا الهندي.

وكان وفد نادي الزوراء قد توجه صباح يوم الاثنين الماضي إلى السعودية استعداداً لخوض هذه المواجهة المرتقبة أمام النصر، الذي يضم نجم الكرة العالمية البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة مهمة تجمع الفريقين اليوم الأربعاء عند الساعة السابعة مساءً.

يُذكر أن النصر السعودي كان قد حقق فوزه الأول على مضيفه الزوراء العراقي بنتيجة (2-0)، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا 2، في المباراة التي جرت مؤخراً في بغداد.

وتضم المجموعة الرابعة، إلى جانب النصر والزوراء، فريقي استقلال دوشنبه الطاجيكي وجوا الهندي.

ويضم فريق الزوراء عدداً من اللاعبين المميزين، يتقدمهم الأردنيان نزار الرشدان ورزق بني هاني، والبحريني مهدي الحميدان، والكاميروني بيتانج، إضافة إلى الحارس جلال حسن، وضرغام إسماعيل، وحسين علي.