اليوم .. الزوراء العراقي والوصل الإماراتي في مواجهة آسيوية حاسمة

شفق نيوز - بغداد

يخوض فريق الزوراء، اليوم الثلاثاء، مواجهة مهمة خارج ارضه امام نادي الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 من دوري ابطال اسيا 2.

وتنطلق المباراة في الساعة الـ7 مساء على ملعب زعبيل في دبي الإماراتية ضمن مباراة اياب دوري ابطال اسيا 2، حيث حسم الزوراء لقاء الذهاب بالفوز بثلاثة أهداف لهدفين .

وخصص الجانب الاماراتي 8٪ من سعة الملعب (12,000 متفرج) لجماهير الزوراء ، لدعم الفريق في الاستحقاق القاري .

وتأهل الوصل إلى دور الـ16 متصدراً المجموعة الاولى برصيد 14 نقطة ، فيما تأهل الزوراء ثانياً عن المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

ويشهد اللقاء 4 غيابات في صفوف الزوراء في مواجهة الوصل الإماراتي اليوم وهم: يوسف عزيز، وعمر نوري، وبرايان رياسكوس، وميثم جبار.

ولعب فريق الزوراء في دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة، وفاز على جوا الهندي بهدفين نظيفين ثم بهدفين لهدف، وأمام النصر السعودي خسر بهدفين نظيفين، ثم بخمسة أهداف لهدف، و أمام استقلال دوشانب الطاجيكستاني خسر بهدفين لهدف ثم فاز بالنتيجة ذاتها، ليتأهل الى دور الـ 16.

وستكون القنوات الناقلة لمباراة الزوراء ضد الوصل في دوري أبطال آسيا 2 هي، بي ان سبورت 3 والكأس 7.

وأكد المدرب المساعد حسام فوزي قبل لقاء الزوراء والوصل الاماراتي ضمن دوري ابطال اسيا 2 اليوم، ان الزوراء جاهز للقاء اليوم، ولاعبيه سيدخلون المواجهة بمعنويات عالية، لافتاً إلى أن الفريقين قدما مباراة كبيرة في لقاء الذهاب تليق باسميهما وتاريخهما.

واوضح ان المواجهة السابقة أثبتت قدرة الزوراء على العودة وتحقيق الانتصار أمام فريق مميز بحجم الوصل ، وهو ما يمنح اللاعبين دافعاً اضافياً قبل لقاء اليوم.