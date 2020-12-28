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اليوم.. الديوانية ضيف ثقيل على نفط الجنوب والشرطة في ضيافة اربيل

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-28T06:47:27+0000
اليوم.. الديوانية ضيف ثقيل على نفط الجنوب والشرطة في ضيافة اربيل

شفق نيوز/ تتواصل اليوم الاثنين، منافسات الجولة الحادية عشر لدوري الكرة الممتاز اليوم بإقامة خمس مواجهات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن فريق الكرخ يواجه على ملعبه في الساعة الثانية ظهراً ضيفه فريق النفط، فيما يضيف في التوقيت ذاته فريق الصناعات الكهربائية على ملعب نادي الصناعة الرياضي فريق القاسم.

واضاف مراسلنا؛ أن فريق الشرطة سيلاقي على ملعب فرانسو حريري مضيفه فريق أربيل الحادي عشر في الساعة الرابعة والربع عصراً، في حين سيلاقي فريق الطلبة مضيفه فريق نفط ميسان على ملعب ميسان الدولي في الساعة السادسة والربع مساء.

وأشار إلى أن فريق الديوانية سيحل ضيفاً ثقيلاً على مضيفه فريق نفط الجنوب على ملعب جذع النخلة بالمدينة الرياضية في البصرة في الساعة الثامنة والربع.

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