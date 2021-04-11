اليوم.. الجوية يجري مرانه الأخير ويتوجه الى الشارقة للمشاركة في أبطال آسيا

شفق نيوز/ يغادر مساء اليوم الأحد، فريق نادي القوة الجوية متوجهاً إلى مدينة الشارقة الإماراتية للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا التي من المقرر أن تنطلق هناك للمدة من الرابع عشر ولغاية الثلاثين من هذا الشهر.

وقال علاء محمد مدير اعلام نادي القوة الجوية لوكالة شفق نيوز؛ ان الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي اجتمعت مساء أمس السبت، بالفريق الأول لمناقشة بعض القضايا الهامة قبل السفر وتهيئة كل مستلزمات النجاح للفريق قبل السفر.

واضاف محمد؛ ان الهيئة الادارية للنادي حثت اللاعبين على تقديم الأفضل في دوري أبطال آسيا، وتعزيز الفوز الثمين الذي حققه على الوحدة السعودي بركلات الترجيح في ملحق دوري ابطال اسيا.

وبين ان قائد القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد اتصل خلال الاجتماع باللاعبين بسبب التزاماته التي منعته من الحضور، وطالبهم بتمثيل مشرف يليق بإسم العراق، مؤكدا بأن الجميع ينتظرهم تحقيقهم نتائج إيجابية في المحفل الأسيوي المرتقب.

واوضح ان الوفد سيسافر اليوم الأحد متوجها إلى مدينة الشارقة الإماراتية بعد اكمال جميع الأمور المالية والإدارية والصحية ومن ضمنها المسحة التي تخص فيروس كورونا.

واشار الى ان الفريق سيخوض اخر وحدة تدريبية له اليوم على ملعب نادي القوة الجوية الرياضي عند الساعة الثانية ظهرا قبل مغادرته مساءً.

وكانت الهيئة الادارية للقوة الجوية كرمت وفد الفريق بعد التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.