اليوم.. البرازيل تصطدم باليابان وألمانيا تواجه باراغواي

شفق نيوز- متابعة

تتواصل، اليوم الاثنين، منافسات بطولة كأس العالم 2026 بإقامة مواجهتين مرتقبتين ضمن دور الـ32، إذ يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الياباني، فيما يواجه المنتخب الألماني منتخب باراغواي في أمسية كروية تحمل طابع الحسم والتأهل.

ويخوض المنتخب البرازيلي مواجهة قوية أمام اليابان عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد على ملعب "إن آر جي" بمدينة هيوستن، في واحدة من أبرز مباريات الدور الإقصائي.

وكان المنتخب البرازيلي قد بلغ دور الـ32 بعد تصدره المجموعة الثالثة، فيما تأهل المنتخب الياباني عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة.

ويتطلع المنتخبان إلى حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16، حيث ينتظر الفائز منهما المتأهل من مواجهة كوت ديفوار والنرويج.

وفي المباراة الثانية، يلتقي المنتخب الألماني مع باراغواي عند الساعة 11:30 مساءً بتوقيت بغداد على ملعب "جيليت"، في مواجهة يسعى خلالها "المانشافت" إلى مواصلة مشواره نحو اللقب.

وتأهل المنتخب الألماني إلى الأدوار الإقصائية متصدراً المجموعة الخامسة، بينما حجز منتخب باراغواي مقعده في دور الـ32 بعدما تأهل ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في دور المجموعات.

وسيواجه الفائز من لقاء ألمانيا وباراغواي في دور الـ16 المتأهل من مواجهة فرنسا والسويد، في إطار المنافسة على بلوغ الأدوار المتقدمة من مونديال 2026.