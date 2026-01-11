اليوم .. الاولمبي العراقي يواجه نظيره التايلاندي في بطولة كأس آسيا

شفق نيوز - بغداد

يخوض المنتخب الاولمبي العراقي، اليوم الأحد، مباراته الثانية أمام منتخب تايلاند، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وتقام المباراة على ملعب الأمير فيصل السعودية عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.

وستنقل مباراة العراق وتايلاند على قناة "بين سبورت 6"، وهي الناقل الحصري لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان المنتخب العراقي قد أضاع نقطتين في مباراته الاولى بعد تعادله السلبي من دون اهداف امام منتخب الصين، رغم خلق لاعبيه لفرص خطيرة لم يتمكنوا من تحويلها إلى أهداف.

في المقابل تعرض منتخب تايلاند لهزيمة أمام أستراليا بنتيجة 2-1، ما يعقد فرصه في التأهل الى الدور التالي في حال خسارته أمام العراق.