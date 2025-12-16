اليوم..الاولمبي العراقي يلاقي نظيره السعودية بنهائي كأس الخليج تحت 23 عاماً

شفق نيوز- الدوحة

يلتقي المنتخب الأولمبي العراقي، يوم الثلاثاء، نظيره السعودي في نهائي بطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً، التي تستضيفها دولة قطر.

وتنطلق صافرة المباراة عند الساعة الثالثة ظهراً (بتوقيت بغداد) على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المدير الإداري للمنتخب، نديم كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي مستعد لمواجهة اليوم، التي ستكون مفصلية لحسم اللقب، والذي يُعد مهماً للكرة العراقية وجماهيرها"، مبيناً أن "المدرب عماد محمد اجتمع باللاعبين يوم أمس ورفع من معنوياتهم لتحفيزهم على تقديم كل ما لديهم في مباراة اليوم".

وأضاف أن "لاعبي المنتخب جاهزون لمواجهة الحسم، باستثناء غياب المدافع آدم طالب، المحترف في نادي ماريبور السلوفيني، والذي سيغيب عن اللقاء النهائي أمام السعودية بسبب إصابته في مباراة نصف النهائي أمام قطر، ورغم أهمية هذا اللاعب، إلا أن الجهاز الفني يمتلك الحلول والبدلاء الذين لا يقلون شأناً عن زملائهم".

وأشار إلى أن "ثقتنا عالية بلاعبينا لحسم لقب البطولة، لا سيما أنهم متحمسون لخوض لقاء اليوم، والسعي للعودة بكأس البطولة إلى العراق وإسعاد الجماهير العراقية".

وكان المنتخب العراقي قد تأهل، يوم الأحد الماضي، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره القطري بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في الدور نصف النهائي من البطولة.

في المقابل، بلغ المنتخب السعودي المباراة النهائية في اليوم نفسه، بعد تغلبه على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتستضيف دولة قطر بطولة كأس الخليج العربي تحت 23 عاماً خلال الفترة من 4 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تنقل قنوات الكأس القطرية وقناة الكويت الرياضية مواجهة اليوم بين المنتخبين العراقي والسعودي، والتي تنطلق في الساعة الثالثة عصراً.