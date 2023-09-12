اليوم.. الاولمبي العراقي في لقاء الحسم امام الكويت

شفق نيوز/ يخوض منتخب العراق الأولمبي مباراته الحاسمة والاخيرة ضمن التصفيات أمام أصحاب الأرض منتخب الكويت الأولمبي على ملعب جابر الأحمد الدولي مساء اليوم الثلاثاء وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العراق، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2024 تحت 23 عاماً.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف. وتقام النسخة السادسة في تاريخ البطولة خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024.

منتخب أسود الرافدين تحت قيادة المدرب راضي شنيشل قدم استعراضاً لا مثيل له على صعيد الأداء والنتيجة في أول جولتين من التصفيات، حيث أمطر شباك ماكاو بـ13 هدفًا دون رد في الجولة الأولى، وعاد الجولة الثانية واكتسح تيمور الشرقية بسداسية نظيفة.

أما الأولمبي الكويتي، فلم يكن أقل شأنًا في الجولات الماضية عن الأولمبي العراقي، حيث فاز هو الآخر في مواجهته أمام تيمور الشرقية برباعية نظيفة، واستطاع الفوز في الجولة الثانية أيضًا بثلاثية نظيفة أمام ماكاو.