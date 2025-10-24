اليوم.. استئناف منافسات دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تستانف، اليوم الجمعة، منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم ضمن الجولة الخامسة بعد توقف استمر 19 يوماً بإقامة مباراة تجمع أربيل وضيفه الشرطة.

وستقام المباراة على ملعب فرانسو حريري في أربيل عند الساعة 6 مساءً، وستنقل المواجهة على القناة العراقية الرياضية وستكون منقولة على قناة الكأس 2 القطرية.

ويتصدر أربيل جدول ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد نهاية الجولة الرابعة برصيد 10 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على كل من الغراف صاحب المركز الثاني وديالى ثالثاً، بينما يأتي الشرطة في المركز الرابع القوة الجوية خامساً برصيد 9 نقاط لكل منهما بفارق الاهداف.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب دهوك لعدم جاهزية ملعب أربيل بالكامل، لكن بسبب حجز ملعب دهوك لإقامة حفل انتخابي عليه، واكمال صيانة ملعب فرانسوا حريري، تقرر تعديل مكان المباراة.