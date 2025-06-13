اليوم .. استئناف دوري النجوم بجولته الـ 35 باقامة ثلاث مباريات خارج بغداد

شفق نيوز/ تُستأنف، اليوم الجمعة، منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم بجولته الـ35 بإقامة ثلاث مباريات في ميسان وكربلاء ودهوك.

‏وتنطلق في الساعة الـ 6:00 مساء مباراتان تجمع الاولى فريق نفط ميسان الذي يطمح لتحقيق الانتصار بعد تراجع ترتيبه الى المركز العاشر برصيد 45 نقطة، مع ضيفه فريق الميناء الذي حقق نتائج طيبة في الجولات الاخيرة ويسعى تعزيز موقعه من خلال لقاء اليوم إذ يحتل المركز 16 برصيد 39 نقطة، وتقام المباراة على ملعب ميسان الأولمبي.

‏بينما تجمع المباراة الثانية فريق كربلاء الجريح الذي تاكد هبوطه بنسبة كبيرة بعد سلسلة الخسارات التي تعرض لها ليأتي بالمركز الـ 19 برصيد 22 نقطة، مع ضيفه فريق الكرمة المنتشي بانتصاراته في الجولات السابقة والطامح لتحقيق الانتصار على مضيفه هذا اليوم وتعزيز نقاطه إذ يحتل المركز الثامن برصيد 49 ، وتقام المباراة على ملعب كربلاء الدولي .

‏وتقام مباراة واحدة قوية عند الساعة الـ 8:30 مساءً تجمع فريق دهوك الذي يطمح للتعويض ومصالحة جماهيره بعد الاداء المتراجع ونتائجه السلبية الأخيرة، ويحتل المركز السادس برصيد 52 نقطة، مع ضيفه فريق النجف المتحفز والذي يسعى لخطف ثلاث نقاط جديدة من مضيفه ليقفز الى مركز افضل، ويحتل بعد انتهاء الجولة الـ 34 المركز الـ 14 برصيد 41 نقطة، وتجري المباراة على ملعب الأول.