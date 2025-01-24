اليوم .. اربع مواجهات في منافسات الجولة الـ 16 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام اليوم الجمعة أربعة مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 16 لدوري نجوم العراقي لكرة القدم في بغداد وميسان والبصرة .

‏وتجري مباراتان عند الساعة الـ 2:30 عصراً ، تجمع الأولى فريق الطلبة بضيفه فريق النفط ، وتقام مباراة على ملعب الساحر أحمد راضي .

بينما تقام المباراة الثانية على ملعب ميسان الاولمبي تجمع فريق نفط ميسان مع ضيفه فريق زاخو .

‏وتقام مباراة واحد عند الساعة الـ 5:00 مساءً تجمع فريق الميناء مع ضيفه فريق دهوك .

‏وأخيرا تقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 7:30 مساءً تجمع فريق الشرطة مع ضيفه فريق نوروز وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي .