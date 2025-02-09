اليوم .. اربع مواجهات في الجولة الـ 19 أبرزها لقاء حاسم بين زاخو والقاسم

شفق نيوز/ تُقام، اليوم الأحد، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 19 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والبصرة ودهوك .

‏وتجري مباراة واحدة في الساعة الـ 2:30 من بعد الظهر اليوم ، تجمع فريق نفط البصرة مع ضيفه فريق الحدود وتقام المباراة على ملعب الفيحاء.

‏بينما تجري مباراتان عند الساعة الـ 5:00 عصراً تجمع الأولى فريق دهوك مع ضيفه فريق النفط وتقام المباراة على ملعب الأول .

‏بينما يستضيف فريق الكهرباء في المباراة الثانية فريق النجف على ملعب الزوراء .

‏ويختتم مباريات اليوم فريقا زاخو وضيفه القاسم في مباراة يحسم من خلالها متصدر المرحلة الاولى لدوري نجوم العراق.

ويسعى زاخو لتحقيق الفوز على ضيفه قاسم الذي حقق نتائج ملفتة في الجولات السابقة وضعته بمركز متقدم، وذلك لإنهاء المرحلة الأولى متصدراً ترتيب فرق النجوم بعد انتهاء المرحلة الأولى.

ولا ينفع فريق زاخو سوى الفوز او التعادل ليضمن بقائه متصدراً، ولا سيما بعد استعادة الزوراء الصدارة مؤقتاً برصيد 36 نقطة بتعادله أمام الشرطة في مباراة أمس، لتكون نتيجة مباراة زاخو والقاسم اليوم هي الحاسمة لترتيب الفرق في ختام منافسات المرحلة الاولى لدوري نجوم العراق .

‏وتقام مباراة فريق زاخو والقاسم عند الساعة الـ 7:30 من مساء اليوم الأحد على ملعب زاخو .