اليوم.. اختتام الجوية الـ 26 من دوري نجوم العراق بأربع مواجهات قوية

شفق نيوز- بغداد

تختتم، اليوم الأحد، منافسات الجولة الـ26 من دوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة أربع مواجهات قوية في بغداد والناصرية والبصرة.

وتفتتح المباريات في الساعة الخامسة مساءً بمواجهة تجمع فريق الكهرباء مع ضيفه فريق القاسم على ملعب الزوراء، وهو الملعب الافتراضي لفريق الكهرباء.

ويحتل الكهرباء المركز الـ18 برصيد 21 نقطة، بينما يتذيل القاسم ترتيب الدوري بنقطة واحدة فقط.

وفي المباراة الثانية، يستضيف فريق الغراف ضيفه فريق اربيل على ملعب الناصرية الأولمبي.

ويحتل الغراف المركز الـ14 برصيد 32 نقطة، بينما يأتي أربيل في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، إذ تعد مواجهة مثيرة بين الطموح والتحدي لكلا الفريقين.

وتختتم مباريات، اليوم، بمواجهتين في الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث يلتقي فريق القوة الجوية مع ضيفه فريق النفط على ملعب الأول.

ويتصدر القوة الجوية جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، بينما يحتل النفط المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.

وفي المباراة الأخيرة، يواجه فريق الميناء ضيفه فريق نفط ميسان على ملعب الفيحاء في البصرة، وهو الملعب الافتراضي لفريق الميناء. ويحتل الميناء المركز الـ15 برصيد 28 نقطة، في حين يقبع نفط ميسان في المركز الـ17 برصيد 22 نقطة، في مواجهة تعد بالندية والصراع على النقاط المهمة.