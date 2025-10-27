اليوم.. اختتام الجولة 5 من نجوم العراق بمواجهتين مثيرتين

شفق نيوز– ميسان/ النجف

تختتم، اليوم الأحد، منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين مثيرتين في محافظتي ميسان والنجف.

وتجمع المباراة الأولى بين نفط ميسان وضيفه الكرخ على ملعب ميسان الأولمبية عند الساعة السادسة مساءً، حيث يسعى نفط ميسان لتعويض جماهيره بعد النتائج السلبية وتراجعه إلى المركز 16 برصيد 3 نقاط، فيما يطمح الكرخ لتعزيز مركزه بعد أن جمع سبع نقاط في الجولات السابقة ويحتل المركز 11، حيث يمكنه الصعود إلى المركز الخامس أو السادس في حال الفوز.

وفي المباراة الثانية، يلتقي القاسم مع ضيفه الزوراء على ملعب النجف الدولي في الساعة 8:30 مساءً، ويأمل القاسم في تحقيق الفوز بعد سلسلة من النتائج المخيبة، إذ يحتل المركز 19 برصيد نقطة واحدة باستثناء تعادله الأخير مع الغراف، بينما يسعى الزوراء لتعويض خسارته الأخيرة أمام القوة الجوية والارتقاء من المركز 18 برصيد نقطتين إلى المركز 14 في حال تحقيقه الفوز اليوم.