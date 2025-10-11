اليوم.. اختبار حاسم لأسود الرافدين أمام إندونيسيا

شفق نيوز- بغداد

يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء السبت، اولى مبارياته في الملحق الاسيوي امام إندونيسيا، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة في أميركا وكندا والمكسيك.

وتقام المباراة على ملعب الملك عبدالله الدولي في المملكة العربية السعودية (ملعب الإنماء بجدة) عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، في منافسات الجولة الثانية من الملحق الآسيوي.

وتضم المجموعة الثانية التي تخوض مبارياتها في السعودية منتخبات العراق واندنوسيا والسعودية .

أما القنوات البث الحي والمباشر التي ستنقل مباراة العراق ضد إندونيسيا فهي قناة ، بي ان سبورت 2 .

ويسعى منتخب اسود الرافدين الى حصد النقاط الثلاث الأولى في المجموعة الثانية، وبدوره يأمل المنتخب الإندونيسي في الفوز لتفادي الاقصاء، اذ كانت اندونيسيا تعرضت للهزيمة أمام السعودية 2-3 الأربعاء في ملعب الإنماء بجدة.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة الى المونديال، في حين يلعب صاحب المركز الثاني مباراتي ذهاب وإياب مع ثاني المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها في جدة وتضم السعودية والعراق واندونيسيا، يومي 13 و18 تشرين الثاني المقبل، لبلوغ الملحق العالمي.