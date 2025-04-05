اليوم.. اجتماع حاسم لتسمية مدرب جديد للمنتخب خلفاً لكاساس

شفق نيوز/ يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، اجتماعاً حاسماً لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل الكرة العراقية، وفي مقدمتها تسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني.

وقال عضو الاتحاد، غالب الزاملي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سينعقد في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، وسيشهد مناقشة ملفات مهمة تخص المرحلة المقبلة، وعلى رأسها مصير المنتخب الوطني والمدرب الذي سيقوده في مباراتين حاسمتين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، أمام منتخبي كوريا الجنوبية والأردن، والمقرر إقامتهما في بغداد وعمان على التوالي".

وأضاف، أن "الاجتماع سيتطرق أيضاً إلى نتائج عمل اللجنة المكلفة بإنهاء الالتزامات المالية كافة مع المدرب السابق، خيسوس كاساس، بعد القرار النهائي بإقالته على خلفية النتائج السلبية في التصفيات، ولا سيما في المباراتين الأخيرتين أمام الكويت وفلسطين، والتي أسفرت عن تراجع ترتيب العراق إلى المركز الـ 59 عالمياً".

وأشار الزاملي إلى أن "الاجتماع سيصدر عنه عدد من المقررات الجديدة التي تخص المنتخب الوطني ومسيرته في التصفيات، فضلاً عن مناقشة تفاصيل تتعلق بالأنشطة الكروية المحلية، والتحضيرات الخاصة بالمنتخبات الوطنية الأخرى المقبلة على استحقاقات خارجية".

كما شدد على أن "كل ما يُنشر بشأن المدرب كاساس، هو مجرد استنتاجات، وقد أُغلق ملفه بشكل نهائي بقرار الاتحاد".

يُذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم كان قد قرر في وقت سابق إنهاء عقد المدرب الإسباني كاساس، على خلفية تراجع نتائج المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

هذا وخسر المنتخب العراقي أمام نظيره الفلسطيني بنتيجة 1-2، في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.