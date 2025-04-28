اليوم.. اجتماع حاسم لاختيار مدرب جديد للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ أفاد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم، بأن الاتحاد سيعقد اليوم الاثنين، اجتماعاً مهماً في مقره ببغداد لمناقشة قضايا هامة، أبرزها اختيار المدرب البديل لخيسوس كاساس.

وقال بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد سيبحث في الاجتماع تسمية المدرب الجديد للفترة المقبلة، حيث تم طرح عدة أسماء على طاولة النقاش، وسيتم حسم اختيار أحدهم لتولي مهمة قيادة المنتخب الوطني.

ونفى بحر العلوم الأنباء التي تحدثت عن تعيين المدرب المغربي حسين عموته، رغم فتح قنوات الاتصال معه، مشيراً إلى أن المدرب المغربي ما يزال من بين الخيارات المطروحة إلى جانب عدد من المدربين الآخرين.

وأشار بحر العلوم إلى أن الاجتماع سيكون حاسماً استعداداً للمباريات الحاسمة التي سيخوضها المنتخب الوطني، خاصة لقاءات كوريا الجنوبية والأردن مطلع الشهر المقبل، والتي تعد مصيرية في مشوار التأهل إلى كأس العالم، مؤكدا أن الاتحاد سيضع منهاجاً خاصاً لإعداد المنتخب في تجمع مقبل بقيادة المدرب الجديد.

وفي السادس والعشرين من شهر آذار الماضي، قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس من قيادة المنتخب العراقي، إثر تراجع النتائج والخسارة الأخيرة أمام المنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس العالم 2026.