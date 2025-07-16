اليوم.. اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً بشأن مصير الانتخابات
شفق نيوز- بغداد
كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي، يوم الأربعاء، عن عقد اجتماع مهم في مقر الاتحاد في تمام الساعة الـ 3 بعد الظهر لبحث مصير الانتخابات.
وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيكون مهماً جداً، حيث سيخصص لمناقشة جوانب مهمة تخص الكرة العراقية أبرزها تأجيل الانتخابات المقررة منتصف ايلول المقبل".
وأضاف أن "هناك رغبة بالتأجيل لدى بعض أعضاء الاتحاد وهي جاءت بداعي استعداد المنتخب لخوض منافسات الملحق الآسيوي لكأس العالم 2026، على أن تجرى الانتخابات بعد الانتهاء من المنافسات".
وأشار الزاملي، إلى أن "هناك مجموعة في الاتحاد تود التأجيل ومجموعة أخرى ترفض التأجيل وإقامة الانتخابات في وقتها المحدد"، مؤكداً أن "الاجتماع سيكون اليوم، لاتخاذ القرار النهائي بشأنه".