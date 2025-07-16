اليوم.. اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً بشأن مصير الانتخابات

‏شفق نيوز- بغداد

كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي، يوم الأربعاء، عن عقد اجتماع مهم في مقر الاتحاد في تمام الساعة الـ 3 بعد الظهر لبحث مصير الانتخابات.

‏وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيكون مهماً جداً، حيث سيخصص لمناقشة جوانب مهمة تخص الكرة العراقية أبرزها تأجيل الانتخابات المقررة منتصف ايلول المقبل".

‏وأضاف أن "هناك رغبة بالتأجيل لدى بعض أعضاء الاتحاد وهي جاءت بداعي استعداد المنتخب لخوض منافسات الملحق الآسيوي لكأس العالم 2026، على أن تجرى الانتخابات بعد الانتهاء من المنافسات".

‏وأشار الزاملي، إلى أن "هناك مجموعة في الاتحاد تود التأجيل ومجموعة أخرى ترفض التأجيل وإقامة الانتخابات في وقتها المحدد"، مؤكداً أن "الاجتماع سيكون اليوم، لاتخاذ القرار النهائي بشأنه".