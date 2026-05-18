اليوم.. اتحاد الكرة يجري قرعة دور الـ16 لكأس العراق

يجري الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة دور الـ16 لبطولة كأس العراق، فيما حدد مواعيد إقامة الأدوار المتبقية من البطولة.

وقال رئيس لجنة المسابقات فراس مطشر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة وجهت الدعوة إلى 16 ناديا متأهلاً للدور الستة عشر، لحضور مراسم القرعة التي ستقام عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر بناية دوري نجوم العراق".

وأضاف أن "الأندية المتأهلة هي الشرطة والزوراء والقوة الجوية والطلبة وأربيل ودهوك وزاخو والقاسم والبحري والكرخ والحشد الشعبي والميناء وكربلاء والنفط والكرمة ونفط ميسان".

وتابع مطشر أن "منافسات دور الـ16 ستنطلق في الخامس من الشهر المقبل، فيما سيقام دور الثمانية يوم الثامن من حزيران، ودور الأربعة في 14 من الشهر ذاته، على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 حزيران المقبل".