اليد العراقي يسمي مدرباً جديداً للمنتخب الأول.. والمستقيل: أرادوني بعقد لمدة 21 يوماً

شفق نيوز/ سمى الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الخميس، المدرب ظافر صاحب لقيادة المنتخب الوطني لكرة اليد للاستحقاقات المقبلة خلفاً للمدرب المصري مؤمن شريف المستقيل قبل انتهاء عقده بشهر، فيما بيّن الأخير ان الاتحاد اراد تجديد العقد معه لمدة 21 يوماً فقط.

وقال عضو المكتب الاعلامي حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز ان "الاتحاد سمى المدرب ظافر صاحب بعد أن قدم المدرب المصري مؤمن شريف اعتذاره عن تكملة المشوار في قيادة المنتخب".

وبيّن ان "منتخب العراق سيبدأ تدريباته تحت اشراف المدرب ظافر صاحب ابتداءً من يوم غد استعدادا للتصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم".

من جانبه كشف المدرب المصري سبب استقالته قبل انتهاء عقده بشهر، موضحاً ان "عقده ينتهي يوم 31 من شهر كانون الأول المقبل بينما تبدأ تصفيات كأس العالم التي ستجري في البحرين ، مطلع شهر كانون الثاني من العام المقبل اي بعد انتهاء عقده".

واضاف ان "الاتحاد العراقي لكرة اليد كان يريد التجديد معي لمدة ثلاث اسابيع لحين انتهاء بطولة التصفيات"، مبينا انه "رفض العرض تماماً وقررت تقديم استقالته رغم بقاء مدة مايقارب شهر على مدة العقد".

يُذكر أن شريف مؤمن أحد عناصر الجيل الذهبي للمنتخب المصري الحاصل على رابع كأس العالم 2001 و الفائز ببطولة العالم للشباب عام 1993 و أحد أفضل الأجنحة في تاريخ كرة اليد المصرية .