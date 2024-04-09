اليد العراقي يرفع العقوبات بمناسبة العيد ويحدد الديوانية لإقامة نهائيات الفئات

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الثلاثاء، رفع العقوبات التي فرضت على لاعبين ومدربين.

وقال عضو المكتب الاعلامي حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد قرر رفع العقوبة على مدربي المراكز التخصصية والمدرب عمار جلوب واللاعب مؤمل رؤوف بمناسبة قدوم عيد الفطر.

واوضح ان الاتحاد ماضٍ بمنهاجه نحو تطوير اللعبة، ويأمل أن يكون العمل جماعي خالٍ من المنغصات، وانه يسعى لاحتواء ابناء اللعبة وتسود الاخوة والمحبة بين اسرة يد العراق .

من جانب اخر اعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد عن موعد اقامة النهائيات للتولد 2008-2009 والتي حدد انطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري وتستضيفها محافظة الديوانية.

وأشار عبد الرضا إلى أن القرعة أسفرت عن وقوع كل من ديالى الديوانية والبصرة والرصافة الاولى في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من نينوى بغداد الكرخ وكربلاء وواسط.