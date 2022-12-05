اليابان تشكر الجمهور الرياضي العراقي لتشجيعه الساموراي في مونديال قطر

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الاثنين، رغبة نظيره الياباني بتعزيز التَعاون مع العراق، فيما ابدى سفير اليابان "شكره" لدعم الجمهور العراقي منتخب اليابان في مونديال قطر.

وقال اتحاد الكرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال استقبل السَفيرَ اليابانيّ في العراق (ماتسوموتو هوتوشي) والوفدَ المُرافق له، في مقر الاتحاد بحُضورِ عُضوي الاتحاد فراس بحر العلوم ومحمد ناصر، وبحثَ الطرفان سُبلَ التعاون بين البلدين على الصَعيدِ الكُرويّ".

وأشادَ رئيسُ الاتحاد "بالتطورِ الكبيرِ الذي تعيشهُ الكُرةُ اليابانيّة، والنتائج الطيبة التي حققها منتخبُ الساموراي في مونديال 2022 الجاريّة أحداثه في قطر، وتصدره بجدارةٍ واستحقاقٍ المَجموعةَ الخامسة بعد انتصاره على مُنتخبين كبيرين بحَجمِ إسبانيا وألمانيا، وإزاحة أحدِ المُنتخباتِ المُرشحةِ للمُنافسةِ على اللقبِ، وهو المنتخبُ الألمانيّ".

من جهته، قدّمَ السفيرُ اليابانيّ شُكره وامتنانه للاتحادِ العراقيّ على حَفاوةِ الاستقبالِ، وأثنَى على دعمِ الجُمهورِ العراقيّ لمَسيرةِ المُنتخبِ في كأس العالم".

وأكدَ السفير "رغبةَ الجانب اليابانيّ بتوسيعِ آفاقِ التَعاونِ بين الاتحادين العراقيّ واليابانيّ، وتعزيزها على مُستوى جميع المُنتخباتِ، لاسيما الفئات العمريّة التي تعدُّ الركيزةَ الأساسيّة للمُنتخبِ الأول".

وحضرَ السفيرُ اليابانيّ مُباراةَ فريقي الزوراء ونفط الوسط التي أقيمت في مَلعبِ الشعب الدوليّ برفقةِ عُضو اتحاد الكُرةِ فراس بحر العلوم، وأبدَى إعجابه بالجَماهير التي حيَّته بحفاوةٍ، وهتفت له أثناء حُضوره المُباراة.