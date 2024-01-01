اليابان تستعد للعراق بقائمة قوية في كأس آسيا

شفق نيوز/ يستهل المنتخب الياباني لكرة القدم، مشواره في بطولة كأس الأمم الآسيوية، بقائمة مدججة بالعناصر القوية، وذلك استعداداً لمواجهة العراق وإندونيسيا وفيتنام في دور المجموعات.

واستدُعيَ كاورو ميتوما جناح برايتون الإنجليزي، الاثنين، إلى التشكيلة الرسمية لليابان في نهائيات كأس آسيا 2023 والتي تنطلق الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، على الرغم من أن إصابته تُبعده عن الملاعب لنحو ستة أسابيع.

واختير واتارو إندو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي وتاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال إلى جانب تاكيفوسا كوبو متوسّط ميدان ريال سوسييداد، فيما استُبعد دايتشي كامادا لاعب لاتسيو الإيطالي.

وتتطلّع اليابان إلى التتويج باللقب للمرة الخامسة كرقمٍ قياسيّ، علماً أنها تتفوّق على السعودية وإيران في المركز الثاني بفارق لقبٍ واحد.

وفاز منتخب الـ"ساموراي" في آخر 9 مباريات، ابرزها فوزه الساحق على ألمانيا 4-1 في لقاءٍ وديّ في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي أدّى إلى إقالة المدرب هانزي فليك وتعيين يوليان ناغلسمان، وتركيا 4-2 في كأس كيرين الودية، وآخرها، الاثنين، على تايلاند 5-0، وهي ستلعب مع الأردن في مباراة ودية في التاسع من الشهر الجاري.

وضمت القائمة لحراسة المرمى: دايا مايكاوا (فيسيل كوبي)، زيون سوزوكي (سينت ترويدن، بلجيكا)، تايشي براندون نوزاوا (إف سي طوكيو).

للدفاع: شوغو تانيجوتشي (قطر)، كو إيتاكورا (مونشنغلادباخ الألماني)، تسويوشي واتانابي (جينت البلجيكي)، يوتا ناكاياما (هدرسفيلد الإنجليزي)، كوكي ماتشيدا (يونيون سان جيرمان)، سييا مايكوما (سيريزو أوساكا)، تاكيهيرو تومياسو (أرسنال الإنجليزي)، هيروكي إيتو (شتوتغارت الألماني)، يوكيناري سوغاوارا (أريزونا / هولندا).

للوسط: واتارو إندو (ليفربول الإنجليزي)، جونيا إيتو (ريمس الفرنسي)، تاكوما أسانو (بوخوم الألماني)، تاكومي مينامينو (موناكو الفرنسي)، هيديماسا موريتا (سبورتنغ البرتغالي)، كاورو ميتوما (برايتون الإنجليزي)، ريو هاتات (سلتيك الاسكتلندي)، كيتو ناكامورا (ريمس الفرنسي)، تاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد الإسباني) وكايشو سانو (كاشيما أنتلرز).

للهجوم: دايزن مايدا (سلتيك الاسكتلندي)، ريتسو دوان (فرايبورغ الألماني)، أياسي أويدا (فينورد الهولندي)، ماو هوسويا (كاشيوا ريسول).