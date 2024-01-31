اليابان تتأهل الى ربع نهائي كأس آسيا بعد ثلاثية في مرمى البحرين

شفق نيوز/ ودع منتخب البحرين بطولة كأس آسيا بعد خسارته امام نظيره الياباني بنتيجة 3-1، اليوم الأربعاء ، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وجرت المباراة التي ادارها الحكم الكويتي أحمد العلي ، في الساعة الثانية والنصف على استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة.

وانتهى الشوط الاول بتقدم اليابان بهدف دون رد جاء في الدقيقة 31 عن طريق ريتسو دوان .

وفي الشوط الثاني سجل اليابان هدفاً ثانٍ في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب تاكيفوسا كوبو ، وقلص البحرين النتيجة في الدقيقة 64 من هدف معاكس بمرمى اليابان جاء عن طريق الياباني زيون سوزوكي ، وفي الدقيقة 72 اضاف اليابان هدفاً ثالثا عن طريق اللعب أياسي أويدا .

وسيلاقي منتخب اليابان الفائز من مباراة سوريا وايران المقررة اقامتها مساء اليوم على ملعب استاد عبد الله بن خليفة .