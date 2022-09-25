الى جانب النفط.. اختيار سلة الشرطة لتمثيل العراق ببطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ رشح الاتحادُ الآسيويّ لكُرةِ السلة WasL، يوم الاحد، فريقَ نادي الشرطة العراقي الحائز على المركزِ الثاني للموسمِ المُنصرم لتمثيلِ العراق في بُطولةِ غرب آسيا زون ( الخليج العربي ) إلى جانبِ نادي النفط بطل النسخة الماضية.

وقالَ أمينُ سرّ النادي، علاء بحر العلوم في بيان ورد شفق نيوز، إن "الاتحادَ العراقيّ للعبةِ أشعرنا بكتابٍ رسميّ بترشيحنا لتمثيلِ العراق في البطولةِ المذكورة"، مشيراً إلى، ان "العراق سيشاركُ في هذه البطولةِ للمرةِ الأولى على الرغم من انطلاقها عام 2012".

وأضافَ مشرفُ فريق السلة، أن "البطولةَ التي ستجري بطريقةِ الذهاب والإياب ستنطلقُ في الخامس عشر من شهر كانون الأول المُقبل، على أن تنتهي في الشهر الخامس من العام المُقبل".

وأشارَ إلى أن "فريق الشرطة يسعى إلى تقديمِ صورةٍ مشرفةٍ عن كُرةِ السلة العراقيّة، وإثبات إن غيابها عن النُسخ الماضية لم يكن صحيحاً".

يذكرُ إن فريق الشرطة أحرزَ لقبَ كأس المثابرة للمَوسم الحالي بعد فوزه على فريقِ نادي دجلة .