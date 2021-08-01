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الولايات المتحدة تحرز ذهبية جديدة بالسباحة وتحطم رقما قياسا

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-01T05:42:23+0000
الولايات المتحدة تحرز ذهبية جديدة بالسباحة وتحطم رقما قياسا

شفق نيوز/ اختتم الفريق الأميركي للرجال منافسات السباحة في أولمبياد طوكيو بذهبية حطمت الرقم العالمي في سباق التتابع أربع مرات متنوعة، شهدت إحراز النجم كايليب دريسل ذهبيته الخامسة في الألعاب.

وسجلت الولايات المتحدة 3:26.78 دقائق، محطمة الرقم السابق (3:27.28 د) الذي كان بحوزتها منذ 2009، أمام بريطانيا بفارق 73 بالمئة من الثانية وإيطاليا (بفارق 2.39 ثانيتين). ورفع النجم دريسل رصيده في الألعاب الحالية إلى خمس ذهبيات.

وكان دريسل أحرز رابع ذهبياته في أولمبياد طوكيو، قبيل سباق التتابع يوم الأحد، في سباق 50 م حرة محققاً رقماً أولمبياً جديداً.

وسجّل دريسل 21.07 ثانية متقدماً على الفرنسي فلوران مانودو (21.55 ث) والبرازيلي برونو فراتوس (21.57 ث).

وقبل ذلك أحرز دريسل (24 عاما) ذهبيات 100 م حرة، 100 م فراشة والتتابع أربع مرات 100 م حرة، فيما أخفق فريقه في التتابع المختلط أربع مرات 100 متنوعة، علما بأنه أحرز ذهبيتين في التتابع في أولمبياد ريو 2016.

ويُعدّ دريسل، حامل 13 ذهبية في بطولة العالم، أمل السباحة الأميركية في خلافة الأسطورة مايكل فيلبس صاحب 23 ذهبية قياسية بين 2004 و2016.

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