"الوقت حرج".. ثلاثة اسماء لحماية عرين الاسود في التصفيات الاسيوية

شفق نيوز/ شدد مدرب حراس المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم احمد جاسم، يوم الخميس، بأنه "لن يجازف" بدعوة حراس جدد الى المنتخب، مشيراً إلى أن الوقت "حرج" وسيعتمد على "الحراس الخبرة".

وقال جاسم، لوكالة شفق نيوز، إنه سيباشر بمهمته اعداد وتهيئة حراس مرمى المنتخب الوطني استعداداً للتصفيات الاسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم، موضحاً أنه تبلغ متاخراً بتسلم مهمته في قيادة حراس المنتخب الوطني لكرة القدم.

وأضاف أن ذلك يجعله يلغي فكرة دعوة واختبار عدد من حراس المرمى الذين برزوا في الدوري، مبيناً أنه سيدعو الحراس الذين يمتلكون الخبرة ومثلوا المنتخب الوطني في بطولات مختلفة وهم "جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب" لتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاق الأهم كروياً.

وبين أن دعوة أي حارس جديد في هذ الوقت المحرج يعتبر مجازفة، مؤكداً أن البطولة بحاجة الى حراس خبرة والوقت لا يحتمل اختبار حراس جدد .

وأشار إلى أنه سيبدأ قريباً في مهمته تدريب حراس المنتخب الوطني، لايصال الحراس الى الجهوزية التامة قبل انطلاق المنافسات المؤهلة لكاس العالم .

ويواجه المنتخب الوطني العراقي في اولى مبارياته ضمن التصفيات نظيره الكوري الجنوبي في الثاني من شهر ايلول المقبل .