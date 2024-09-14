"الأعداد كبيرة".. الرياضة العراقية تقسم وفد النصر السعودي بين فنادق بغداد

شفق نيوز/ أفادت وزارة الشباب والرياضة العراقية، يوم السبت، بأن ملعب المدينة في بغداد أصبح جاهزًا بنسبة كبيرة جدًا لاستقبال مباراتين من البطولات الآسيوية هذا الأسبوع، حيث سيشارك في هذه المباريات ناديا الشرطة والقوة الجوية العراقيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسام حسن، لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة وكوادرها الهندسية والفنية بذلوا جهودًا كبيرة لإكمال النواقص ومتطلبات الاتحاد الآسيوي لملعب المدينة وتجهيزه في زمن قياسي.

وأضاف حسن أن الوزارة واجهت إحراجًا نتيجة قرار نقل مباراة الشرطة وضيفه النصر السعودي ضمن منافسات البطولة الآسيوية لأندية النخبة، المقررة يوم الاثنين المقبل.

وأوضح حسن أنه سيتم إقامة مباراتين في ملعب المدينة ببغداد ضمن التصفيات الآسيوية بفاصل زمني قصير، حيث تُقام المباراة الأولى بعد غد الاثنين بين الشرطة والنصر السعودي، بينما تُقام المباراة الثانية بين القوة الجوية والتين أسير التركمانستاني يوم الأربعاء المقبل.

وأشار إلى أن هناك تدريبات ستُجرى على الملعب قبل المباريات، مما تطلب إنجاز النواقص بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم التغلب على التحديات الزمنية بنجاح مع بقاء بعض الملاحظات الطفيفة جداً.

وأضاف حسن أن الوزارة تواجه تحديات في تأمين فندق الإقامة لنادي النصر السعودي، الذي يضم وفدًا كبيرًا يتألف من 106 أفراد، يشملون الرياضيين والإداريين والإعلاميين وأفراد الحماية.

وأوضح أنه نظرًا لعدم وجود فندق واحد يستوعب هذا العدد، سيتم تقسيم الوفد بين عدة فنادق لضمان إقامتهم.

وتستضيف العاصمة بغداد على ملعب المدينة الدولي مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الاثنين المقبل، بالإضافة إلى مباراة القوة الجوية مع ألتين أسير التركمانستاني يوم الأربعاء المقبل في إطار بطولة دوري أبطال آسيا.