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الوفد الإماراتي يبدي إعجابه بملعب المدينة الدولي في بغداد.. صور

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-05T14:56:52+0000
الوفد الإماراتي يبدي إعجابه بملعب المدينة الدولي في بغداد.. صور

شفق نيوز/ أبدى وفد المنتخب الإماراتي لكرة القدم، اليوم السبت، إعجابه بملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.  

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن كلاً من المدير الإداري للمنتخبِ الإماراتي ياسر سالم الساعدي، والمُدرب المساعد للمنتخب سليم عبدالرحمن قد وصلا إلى بغداد، اليوم، وذلك في زيارةٍ تفقّديةٍ الى مَلعب المدينةِ الدولي الذي سيحتضنُ مواجهةَ المُنتخب الوطني العراق ونظيره الإماراتي التي ستقامُ في الرابع والعشرين من الشهر الحالي ضمن التصفياتِ المُؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكانَ في استقبالِ الضيوف كلٌ من عضو الاتحاد أحمد الموسوي والأمينِ العامّ محمد فرحان والمُدير الإداري للمُنتخب الوطني العراقي غيث مهنا.

وقد أبدى الوفدُ الإماراتي إعجابه  بمَلعبِ المدينةِ الدولي، وبأرضيته الممتازة ومرافقات الملعب بشكلٍ عام، مؤكدين على استحقاقِ العراق وعودته لاحتضانِ المُباريات الدوليّة، وإنهم أول المساهمين في موضوعِ رفع الحظرِ عن الملاعب العراقيّة.

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