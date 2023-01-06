الوفد الكويتي "مستاء بشدة" من "سوء" تنظيم افتتاح خليجي 25 ويعلن موقفه من البقاء في البطولة

شفق نيوز/ أعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن "استيائه الشديد" من "سوء" التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سوء التنظيم نتج عنه تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية فهد ناصر صباح الأحمد ملعب جذع النخلة لحضور مراسم الافتتاح، للحفاظ على سلامته وسلامة الوفد المرافق له".

وأوضح، أنه "نظرا لما حدث وتضامنا مع ممثل أمير البلاد، فقد انسحب بدوره، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين على التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية".

وتابع الاتحاد، "حفاظا على مكانة وأهمية البطولة، ودعماً للأخوة الأشقاء، فإن منتخب الكويت لكرة القدم، سيستمر في المشاركة في فعاليات البطولة، مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها استمرار المشاركة".

وختم بالقول، "سيتابع رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، أمور المنتخب الوطني للتأكد من عدم تأثر اللاعبين بأي من تلك الاحداث، والاطمئنان على امنهم وسلامتهم"، مطمئناً الجماهير الكويتية على سلامة اللاعبين وجميع أعضاء الوفد الكويتي المتواجد حاليا في مدينة البصرة، ودعا الجماهير مواصلة الدعم والمساندة لمنتخبنا في البطولة".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن انسحاب وفد المنتخب الكويتي بعد انسحاب الوفد الحكومي الذي حضر للبصرة للمشاركة في افتتاح خليجي 25.

فيما أكد عضو اتحاد الكرة العراقي فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز؛ ان "ما أثير عن انسحاب المنتخب الكويتي أنباء عارية عن الصحة، وان الاخوة في الوفد الكويتي يعيشون الآن أجواء طيبة الى جانب الوفود ولم ينسحبوا من البطولة".