الوفد العُماني يصل البصرة والاولمبي العراقي يلاقي اليمن ودياً اليوم

شفق نيوز/ يواجه المنتخب الأولمبي العراقي نظيره اليمني في مباراة ودية اليوم الاثنين، ضمن استعداداته لتصفيات آسيا المقررة في الكويت أيلول المقبل .

وتقام المباراة على ملعب البصرة الدولي عند الساعة السادسة مساءً.

وفي السياق، وصل المنتخب الاولمبي العماني الى البصرة اليوم استعدادا لخوض مباراته الودية امام المنتخب الاولمبي العراقي يوم الخميس المقبل على ملعب البصرة الدولي.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، فاز الاثنين الماضي، أولى مواجهاته الودية الاولى، على نظيره السوداني 4-2 ، بينما تعادل الفريقان في الودية الثانية 1-1.

ووقع منتخب العراق الاولمبي في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة، في المجموعة السادسة إلى جانب الكويت وتيمور الشرقية ومكاو، وستقام تصفيات المجموعة في الكويت خلال الفترة من 6 إلى 12 أيلول المقبل.