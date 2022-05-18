الوفد الخليجي ينهي تفقد ملاعب البصرة والكاظمي يصدر توجيها

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتقديم الدعم الكامل وتسهيل جميع السبل الكفيلة بإنجاح تنظيم بطولة كأس الخليج لكرة القدم بنسختها الـ25 في مدينة البصرة مطلع العام المقبل.

جاء ذلك أثناء استقبال الكاظمي، لوزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، وتطرقهما إلى مراحل التنفيذ الفعلية التي وصلت إليها مدينة البصرة لاستقبال الحدث الخليجي الكروي المرتقب، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأبدى الكاظمي، بحسب البيان، استعداده الكامل لتذليل جميع العقبات التي تواجه فترة انتهاء الأعمال في المنشآت المعنية والتي يفترض أن تكون جاهزة لاستقبال الأشقاء".

ووجه الكاظمي، الدوائر المعنية من اتحاد كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البصرة من أجل نجاح تنظيم البطولة، فضلاً عن توجيه الوزارات الساندة الأخرى وتقديم التسهيلات لإظهار خليجي ٢٥ بأبهى صورة، وبالشكل الذي يشرف الجميع لتكون النسخة الأفضل على مدى تاريخ بطولات كأس الخليج الماضية.

بدوره، قدم درجال، شكره لرئيس الوزراء على دعمه المستمر لقطاعي الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم، معتبرا تواجده على رأس هرم اللجنة العليا وتواصله إضافة مهمة ستسهم في الارتقاء بعمل اللجان كافة التي ستعمل لإكمال كل المستلزمات المعنية ببطولة الخليج المقبلة.

في السياق، أنهت اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، امس الثلاثاء، زيارتها لمدينة البصرة تمهيدا لاستضافتها للنسخة الـ 25 للبطولة مطلع العام المقبل.

واطلعت اللجنة، التي رأسها الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي، القطري جاسم الرميحي، على الملاعب والفنادق وتحديد المنشآت، فضلا عن اختيار مقرات السكن للوفود الرسمية والرياضية والمركز الإعلامي.

كما زارت اللجنة، بحضور وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، ملعب الميناء وتابعت سير العمل به والذي وصل إلى مراحل متقدمة، حيث سيدخل الخدمة الفعلية ليكون ضمن قائمة ملاعب البطولة الخليجية المعتمدة.

وناقشت اللجنة التفقدية الخليجية في زيارتها هيكلية اللجان التنفيذية واللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وتعد هذه الزيارة ضمن المتابعة الدورية لوفد اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج لمدينة البصرة، حيث سترفع تقريرا مفصلا بشأن نسب الانجاز والتقدم الحاصل في العمل قبيل احتضان كأس الخليج بمدينة البصرة.

وودع اللجنة كلٌ من عضو اتحاد الكرة أحمد الموسوي، والأمين العام للاتحاد محمد فرحان.

وكان اتحاد كأس الخليج قد أقر موعد إقامة بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة للفترة من السادس ولغاية 19 من شهر كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.