الوفد الخليجي يصل البصرة ويبدأ رحلة التفتيش

شفق نيوز/ وصل الوفد الخليجي، المكون من اثنتي عشرة شخصية، يوم الاثنين، إلى البصرة، وبدأ برحلة التفتيش في المدينة الرياضية لتقييم مراحل الإنجاز، استعداداً لانطلاق بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين في المحافظة.

وقال ممثل الهيئة التطبيعية والمرافق للوفد الخليجي، شامل كامل، لوكالة شفق نيوز، "توجهنا للبصرة لمرافقة الوفد الخليجي لكشف وتقييم المنشآت الرياضية والخدمية والسياحية، ومتابعة التطور الحاصل وإبداء الملاحظات التي قد تطرأ على العمل".

وأضاف كامل، أن "هذه الزيارة حاسمة ومهمة التي ستقيم من خلالها العمل خلال المدة السابقة"، مبيناً أن "الوزير عدنان درجال، قام بعمل استثنائي من خلال تسخير كل الجهود الهندسية لإتمام المدينة على أسرع حال.

ويضم الوفد الخليجي، محمود الشيباني عضو اللجنة الفنية – رئيس اللجنة، وجاسم سلطان الرميحي الأمين العام – نائب رئيس اللجنة، والمستشار الستراتيجي فيصل إسماعيل المالك، والسكرتير مصطفى محمد مصطفى، وسكرتير لجنة المسابقات محمد عبد الواحد، وأعضاء اللجنة كل من حمد عبد الكريم الجابري، وطارق علي محمد، وأحمد عبد الله النعيمي، وميرزا أحمد علي، وخالد سليم الحاج.