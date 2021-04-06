الوفد الخليجي يتفقد الملعب الثانوي للمدينة الرياضية في البصرة

شفق نيوز/ اختتمَ الوفدُ الخليجيّ، الخاص بتفقد المنشآت الرياضية والسياحية في البصرة، اليوم الثلاثاء، زياراته إلى المنشآت الرياضية بتفقد ملعب المدينة الرياضية الثانوي سعة عشرة آلاف متفرج، فضلاً عن ملاعب التدريب الأربعة.

وذكر بيان صادر من الهيأة التطبيعية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الوفدُ عبّر عن إعجابهِ بالملاعب وجاهزيتها مع تسجيلِ عددٍ من الملاحظات الاعتيادية بشأن مواقع الإعلاميين والبوابات.

وأشار البيان؛ إلى أن "مديرُ عام دائرة الأقاليم والمحافظات، طالب جابر، قدم شرحًا عن أهم التحديثات وأعمال الصيانة المستمرة. كما قدمَ مديرُ عام دائرة التربية البدنية، أحمد عودة زامل، موجزًا عن أهم المباريات المحلية والدولية التي استضافتها المدينة الرياضية ومعسكرات التدريب".

ولفت البيان إلى أن أعضاءُ الوفد الخليجي ثمنوا روح التعاون والمرونة الكبيرة التي سهلت مهمتهم على أكمل وجه، وعكست صورة إيجابية عن إدارة الملفات الرياضية لملاكات وزارة الشباب والرياضة والهيأة التطبيعية والحكومة المحلية في البصرة.

ومن المقرر أن يجري الوفد، مساء الثلاثاء وصباح الاربعاء، جولات تفتيشية لمرافق خدمية وسياحية في البصرة تُختتم بمؤتمرٍ صحفي موسع يُقام يوم غد الأربعاء الساعة الواحدة والنصف ظهرا في قاعة مبنى محافظة البصرة، لتكتمل مهمة الوفد في زيارته الرسمية ويقدم تقريره النهائي، فيما سيتم اتخاذ القرار النهائي في الاجتماع التنفيذي لرؤساء الاتحادات الخليجية الذي من المقرر انعقاده خلال شهر نيسان الحالي.