الوطني العراقي يخوض ودّية غداً أمام نادٍ قطريّ في ختام معسكره التدريبي

شفق نيوز/ أعلن عضو اتحاد الكرة ومشرف المنتخب العراقي احمد الموسوي، يوم الجمعة، أن المنتخب سيخوض مباراة تجريبية أمام فريق نادي "الوعب" القطري مساء يوم غد السبت في آخر بروفة له قبل انتهاء معسكره التدريبي في قطر.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة يوم غد تأتي بناءً على طلب المدرب خيسوس كاساس للوقوف على المستوى العام للاعبي الفريق"، مبيناً أن "المباراة ستقام في آخر يوم المعسكر التدريبي الذي اقيم للمنتخب في قطر".

وأضاف أن "المنتخب سيعود الى البصرة بعد اللقاء ليستعد مدة أربعة أيام قبل خوض المباراة الأولى أمام عمان يوم 5 من ايلول في مستهل مواجهاته في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026".

‏وبين الموسوي أن "المحترفين الذين يلعبون في أندية خارجية سيلتحقون بالمنتخب في تجمعه الأخير بالبصرة الذي يبدأ مطلع ايلول المقبل".

وتألفت قائمة المنتخب من 21 لاعبا بمعسكر قطر وهم : جلال حسن ، علي كاظم ، حسين حسن، محمد قاسم ، أحمد يحيى، محمد الطائي ، سعد ناطق ، باشانغ عبدالله، زيد تحسين، هيران أحمد، مهند علي ، ريبين سولاقا ، حسن عبد الكريم ، لؤي العاني ، أمجد عطوان ، مناف يونس، اكام هاشم ، أسامة رشيد ، أحمد مكنزي، صفاء هادي ، مصطفى سعدون .