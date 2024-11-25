الوصل الإماراتي يصل النجف استعداداً للقاء الشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة

شفق نيوز/ حطت طائرة نادي الوصل الإماراتي في مطار النجف الدولي، يوم الاثنين، حيث سيواجه فريق الشرطة العراقي في مسابقة دوري أبطال آسيا النخبة.

وكان في استقبال وفد الوصل ممثل من إدارة نادي الشرطة في مطار النجف ليتوجه الوفد بعدها إلى كربلاء حيث سيلتقي الفريقان يوم غد الثلاثاء.

وكان فريق الأهلي السعودي قد حقق فوزاً كبيراً على ضيفه فريق الشرطة العراقي بنتيجة 5-1 في الجولة الرابعة لمجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم لموسم 2024-2025.