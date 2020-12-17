الوحدة يقفز للمركز الثالث بعد تغلبه على الصديقية

شفق نيوز/ ضمن تصفيات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في محافظة الانبار، حقق فريق نادي الوحدة، يوم الخميس، فوزا مهما على فريق نادي الصديقية، بنتيجة هدفين نضيفين، وذلك على أرض نادي الجولان الرياضي في المحافظة.

وتمكن حماد عبد من هز شباك نادي الصديقية عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 38 من المباراة، واما الهدف الثاني الذي جاء باقدام اللاعب عمر عباس في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز حل نادي الوحدة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في حين حل نادي الصديقية اخيرا في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط.

وقد طالب مدرب نادي الوحدة عمار مظفر وزارة الشباب والرياضة خلال لقاء مع وكالة شفق نيوز بتوفير دعم يمكن الأندية المحلية من الاستمرار بالنشاطات الرياضية التي تساعد على تقوية أداء اللاعبين، كي يتمكنوا من المشاركة ببطولات محلية أو عربية تعزز واقع الرياضة في عموم محافظات البلاد.

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وفي مواجهة ودية، حقق فريق نادي الرمادي، فوزاً ثميناً على فريق نادي كربلاء، بنتيجة هدفين دون مقابل، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير

وتمكن اللاعب عدنان داوود من تسجيل أولى أهداف نادي الرمادي، في الدقيقة 37 من الشوط الأول، واما الهدف الثاني جاء في الدقيقة 52 من المباراة عن طريق اللاعب مصطفى طرگع

وخلال المباراة قام مدرب نادي الرمادي باستخدام كافة التبديلات المسموح بها، بهدف إشراك أكبر عدد من اللاعبين، لاختبارهم وتهيئتهم للأدوار النهائية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في محافظة الانبار

وأفاد مدير نادي الرمادي عصام الدخيل لوكالة شفق نيوز، بأن المبارة أجريت لاختيار اللاعبين الجدد الذين تم استقطابهم من أندية محلية داخل وخارج المحافظة.

وأشار إلى عدم تقديم اي دعم للنادي من وزارة الشباب والرياضة العراقية، لتحسين وتطوير الواقع الرياضي في المحافظة، مبينا بأن الحكومة المحلية هي فقط من تقدم الدعم لاستمرار النشاط الرياضي وتطوير أداء اللاعبين.