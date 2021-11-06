الواسطي نائباً لرئيس الاتحاد العربي للكك بوكسنغ والشايع مديراً لإعلامه

شفق نيوز/ اختتمت في العاصمة الاردنية عمان، يوم السبت، انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد العربي لـ"الكك بوكسنغ" بحضور رئيس الاتحاد الدولي ريو بيكر وبمشاركة العراق .

وافرزت الانتخابات عن اختيار العراقيين "قاسم الواسطي" نائباً لرئيس الاتحاد و"غازي الشايع" مديراً للإعلام.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة قاسم الواسطي لوكالة شفق نيوز، إن النتائج افرزت عن اعادة انتخاب الدكتور باسل الشاعر من الاردن رئيساً، والنواب كلا من الاول عبدالكريم الهلالي من المغرب، والمتحدث (اللواء قاسم الواسطي) من العراق بمنصب النائب الثاني ، ورشيد من الجزائر نائباً ثالثاً، والرابع السيدة فرح عن العنصر النسوي من الامارات.

وأضاف أن الانتخابات الخاصة بالاعضاء اسفرت عن فوز الاعضاء محمد الزروق من ليبيا، سمير عثامنه من فلسطين، منار البزره من سوريا، احمد الوزان من البحرين، والعنصر النسوي السيدة منال من سوريا .

وأوضح، أن الاتحاد العربي قرر تسمية الصحفي العراقي غازي الشايع مديراً لاعلام الاتحاد العربي، كما عيّن في المكتب التنفيذي كلا من طارق المهيري من الامارات وشريف مصطفى من مصر، وادريس الهلالي من المغرب والامين العام وصفي الشوابكه، والامين المساعد عودة زيادين والامين المالي وائل يحيى من الاردن.