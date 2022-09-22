الهيئة المؤقتة لإدارة نادي القوة الجوية تشكل لجنة لإعادة "المبعدين"

شفق نيوز/ أعلن عضو الهيئة المؤقتة لإدارة نادي القوة الجوية الرياضي، علاء محمد، يوم الخميس، عن المضي بتسديد الديون المالية وإعادة من تم إبعادهم من قبل الهيئة السابقة.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، ان "الهيئة المؤقتة اتخذت عدة قرارات اهمها، دعم الفريق الاول لكرة القدم وتوفير كل ما يحتاجه في المرحلة المقبلة، الى جانب تسمية لجنة لغرض التسلم والتسليم الخاصة بممتلكات النادي، والعودة لمقر النادي القديم في شارع فلسطين بجانب الرصافة من بغداد".

واضاف "تم تشكيل لجنة لإعادة النظر بالمبعدين من الهيئة العامة ولاسيما ابناء النادي، واعفاء القانوني علي فاضل من مهمته وتكليف مكتب قانوني من قبل الهيئة الادارية المؤقتة بإشراف سيف الشرع مع تقديم المشورة القانونية من قبل ضباط وزارة الدفاع".

وتابع محمد "كما تمت تسميتي كمدير للمكتب الاعلامي وناطقاً باسم الإدارة المؤقتة".

وكانت وزارة الدفاع وبالتنسيق مع اللجنة الاولمبية العراقية قد سمت الفريق الركن عماد الزهيري رئيساً للهيئة المؤقتة للنادي.